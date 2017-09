Ühe huvitava muutusena alustas kahevõistleja Kristjan Ilves juunis Noored Olümpiale programmi raames koostööd spordipsühholoog Snezana Stoljarovaga (endine ilu- ja rühmvõimleja), et tugevdada oma vaimu.

„Tundub, et tema meetod, et tuleb oma mõtteid aktsepteerida – isegi halbu – toimib,“ räägib Ilves. „See on teistsugune suhtumine psühholoogidest, kelle juures varem olen käinud. See mõjub hästi, sest tihtipeale üritan halbade mõtetega võidelda ja neid eemale tõrjuda, aga see võtab palju energiat. Temaga koostöös olen enesekindlust kasvatanud ja oskan võistlusi nautida. Ei ole nii, et olen võistluspäeval tühi kott ja natuke läbipõlenud. Juurutamegi, kuidas olla vaba ja nautida oma tegemisi.“

Eriti meeldib Ilvesele, et Lundi ülikooli magistrikraadiga Stoljarova toob hästi palju elulisi, mitte õpikunäiteid. Ta lisab, et Stoljarova käis temaga ka suvel paar korda Otepääl hüppetornis kaasas. Üheskoos pandi igale hüppele eraldi ülesanne.

„Näiteks keskendumise teema, et millele mõtled enne poomile minekut. Proovisime nii, et mõtlen ainult igale liigutusele, mida teen – seon paelu, tõmban luku kinni –, et võimalikult vähe mõelda soorituse või tulemuse peale.“

Soovitust, nagu Kristina Šmigun-Vähile omal ajal anti, kõva häälega end olümpiavõitjaks kuulutada pole Ilves saanud. „Tea, kas päris selleni välja jõuame, aga praegu käib võistluseelse vaimse poole seadistamine, et olla olümpiaks kõige tugevam. Kuidas toimida, kui on raskem päev ning frustratsioon ja enesekriitika on lihtsad tulema. Et käituda ka halval päeval professionaalselt, mitte suuski loopida.“