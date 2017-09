Kui Uus-Meremaa laagris paremat põlve vigastanud freestyle-suusataja Kelly Sildaru eile lõunal Eesti pinnale astus, kõndis ta nii rahuliku ja kerge sammuga, nagu poleks midagi juhtunud. Traumat reetis vaid elastne tugiside. Aga elu on näidanud, et kahtlused püsivad senimaani, kuni uuringute tulemused selguvad. Tõde võib saabuda juba homme, aga ei pruugi.

Esmalt meenutas Kelly, mis maakera kuklapoolel treeningul juhtus. „Tegin rennis flair'i, mis ei õnnestunud nii nagu ma plaanisin. Maandusin risti, kukkusin ja väänasin põlve. Valu tekkis kohe, aga see läks üle ja hiljem pole mul enam valus olnud. Praegu kõnnin ilma valuta ja saan jalga ilusti liigutada. Lennureis oli rahulik, paistetus ei suurenenud, pigem läks isegi alla,“ rääkis ta.

Head ended ei pruugi midagi tähendada

Valu puudumine ja sujuv kõnnak peaks olema head märgid. Kardetud eesmise ristatisideme rebendi puhul on jalg tavaliselt ebastabiilne ja valu annab endast korralikult märku.

Samas on näiteid, kus sportlane erilist piina ei koge. 2013. aastal korvpalliliigas NBA veel suure staari seisuses olnud Rajon Rondo mängis pärast eesmise ristatisideme osalist rebendit rahulikult 45 minutit ja kurb tõde selgus alles kaks päeva hiljem.

Suurem osa põlvesidemete vigastusi jagatakse kolme rühma: venitused, osaline rebend ja täielik rebend. Eesmise ristatisideme venitusi esineb väga harva, nii et kui tegu on selle sidemega, on asjad igal juhul halvad ja veebruaris toimuvaks Pyeongchangi olümpiaks ta ei parane. Ülejäänud sidemete või meniski vigastuste puhul on võimalusi rohkem.

Kas Kelly vaatab igal sammul ette, mida ta teeb ja hoiab jalga iga hinna eest, et valet liigutust ei tuleks? „Ma hoian ennast ja vaatan, mida teen. Ühe jala peal ma hüppama ei hakka, aga ma saan rahulikult kõndida ja hirmsat moodi ma ennast tagasi ei hoia,“ vastas ta kerge naeratuse saatel.

Praegu ei taha Sildaru loomulikult kinnitada, kas tegu võis olla tema karjääri raskeima vigastusega. „Enne kui uuringute tulemused pole selgunud, ei tahaks ma seda öelda. Seni hindaksin, et rangluu murd on kõige hullem olnud,“ lausus ta.

Rangluu murdis Kelly mai alguses Lapimaa laagris. Kuigi osa treeninguid lükkusid selle tõttu hilisemaks, siis suurt lööki see olümpiahooaja ettevalmistusele ei tähendanud.

Tegelik tähtaeg on jaanuar

Uus-Meremaal Cardonas peetud elu esimesel MK-etapil oli ta oma leivanumbris ehk pargisõidus kindlalt parim. Rennisõitu oli ta harjutanud oluliselt vähem, aga teine koht tuli sealtki. Plaani järgi oleks Sildarud pidanud Uus-Meremaale jääma oktoobri keskpaigani ja Kelly lootis seal eelkõige lihvida just rennisõiduoskusi.

Isa Tõnis Sildaru ja vend Henry jäid esialgu paigale, Kellyle tulid lennujaama vastu ema ja vanaema. Kui täide läheb ideaalne stsenaarium, jõuab Kelly veel kaugele maale tagasigi sõita.

Sildaru esimese planeeritud olümpiastardini jääb tänasest 150 päeva, Pyeongchangis toimub pargisõit tüdruku 16ndal sünnipäeval, 17. veebruaril, rennisõidu finaal kolm päeva hiljem.