Viis eelmist aastat Tartu Ülikooli korvpallimeeskonda juhendanud Gert Kullamäe tänavu heade mõtete linnas enam ei jätka, kui ta andis teatepulga edasi Priit Venele. Küll aga ei kavatse endine kolmestekahur korvpallist eemale jääda.

Suvel U18 koondisega kodusel EMil pronksi teeninud Kullamäe polnud veel paar kuud tagasi oma tuleviku suhtes kuigi kindel. Peatreeneritöö vähemalt selleks hooajaks ta välistas, kuid muid variante hoidis 46aastane endine korvpallur õhus.

Tänaseks on selge, et mõnevõrra üllatuslikult asub ta abistama TLÜ/Kalevi meeskonda. "Ei oska öelda, kas ma mängudel päriselt pingil ka hakkan istuma, aga oleme kokku leppinud, et kui Raidol (Roos - peatreener) on vaja, siis lähen talle appi," rääkis Kullamäe, kes viibib hetkel Saksamaal, kus ta poega Kristianit tuleva hooaja eel toetab.