Ikka aega-ajalt tuleb ette, et internetiavaruste säutsumeistrid, meemigurud ja irvhambad võtavad ette kedagi aasida.

Eile juhtus nii FC Barcelona jalgpallimeeskonnaga, kes kandis hiljuti vigastada saanud Ousmane Dembele toetuseks musta särki "Courage Ousmane" ehk "Vaprus Ousmane". Kuna prantslasest pallivõlur veedab platsilt eemal ainult kolm-neli kuud, ei mõistnud nii mõnigi veebipersoon antud žesti mõtet.

"Dembele pole surnud!" ja ""Jeebus, ta on ainult kolm kuud vigastatud" - olid peamiselt kõlama jäänud hüüded.

Hoiatus, enamus alljärgnevast sisust on inglise keeles!

Dembele out with a bad hammy a little over the top I'd have a wardrobe full of shit tshirts with my bastard hamstrings! pic.twitter.com/s2CKIq3f3f