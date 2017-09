Augusti lõpus parema jala sääre- ja pindluu murdnud mootorrataste ringrajasõidu legend Valentino Rossi kavataseb vigastuspausi lõpetada juba sellel nädalavahetusel peetaval Aragoni MM-etapil.

Esialgu oodati seitsmel korral MotoGP sarjas maailmameistriks tulnud itaallast võistlusrajale tagasi oktoobri keskel Motegi ringrajal peetavaks Jaapani GP-ks.

"Sain teisipäeval oma Yamahat testida 20 ringi jooksul ja sain küsimustele just sellised vastused, mida soovisin. Samas saan ma oma täpse seisundi teada alles Aragoni esimesel vabatreeningul," rääkis Rossi portaali Crash.net vahendusel. Aragoni etapil osalemiseks tuleb tal veel läbida MotoGP ametlik tervisekontroll.

Rossi varajase tagasituleku peamiseks põhjuseks on soov sekkuda tiitliheitlusesse. Praegu on ta 157 punktiga üldarvestuses neljandal kohal. Teda edestavad Marc Marquez (199 punkti), Andrea Dovizioso (199) ja Maverick Vinales (183). Koos Aragoni etapiga jääb hooaja lõpuni viis võidusõitu, kus on maksimaalselt võimalik koguda 125 silma.