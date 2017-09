Uus-Mreemaal treeninglaagris põlve vigastanud ja täna Tallinnas uuringutel käinud freestyle-suusatamise olümpialootuse Kelly Sildaru põlvevigastuse kohta on esialgu teada ainult üht: see on tõsine. Kui kiiresti aga on sel alal võimalik pärast tervenemist vormi taastada? Selle ala spetsialist, ka kohtunikuna tegutsev Riho Laast-Laas märkis esiti, et Sildaru puhul pole küsimus pigem mitte selles, kui palju pausi ajal vorm langeb, vaid kui palju tal arenemata jääb. "Sest Kelly areneb nii kiirelt! Vigastus ei võta temalt olemasolevat suurt ära. Seda oli näha ka kevadise rangluumurru puhul," ütles Laast-Laas. Olemasoleva napi info pealt pole mõistagi mõtet vigastuse täpse raskusastme ja pausi pikkuse üle spekuleerida. "Kui Kelly pääseb kuu aja pärast taas suuskadele, pole üldse küsimust," on Laast-Laas kindel, et sel juhul saab noor eestlanna olümpaile pääsemiseks vajaliku tulemuse kätte.

Kuid esimese lühikese reaktsiooni põhjal võib paraku kahtlustada kehvemat varianti ja pikemat pausi. Edasi on mitu võimalust. Kas püütakse ajaga võidu joosta ning kui veel jääb šanss olümpiale pääseda, siis seda ka üritatakse. Aega on aga jäänud neli kuud - mil peetakse viimane kvalifikatsioonivõistlus - või veidi enam, kui Pyeongchangi kvalifitseerumiseks piisab pargisõidus praegusest sajast punktistki. Laast-Laas ei välista viimast võimalust.

Ent tõsine põlvevigastus võib tähendada ka vähemalt poole aasta pikkust pausi. Sel juhul tuleb olümpiaunistus igal juhul maha matta. Laast-Laas arvab, et pikk karjäär on ühest olümpiast tähtsam ning kui asi läheb ajaga võidu jooksmiseks, siis soovitab ta Kellyl sajaprotsendiliselt taastuda ja mängud vahele jätta. "Ma pole pärast vigastada saamist Kelly ega tema isa Tõnis Sildaruga rääkinud. Kuid arvan, et nemadki leiavad, et pole mõtet suurt riski võtta." Laast-Laasi sõnul on freestyle-suusatamises pärast vigastusest paranemist kõige olulisem roll sellel, kuidas käitub alateadvus hüppamise ajal. "Kui sul muidu on okei olla, aga hüpates hakkab viga saanud koht tunda andma, hakkad seda hoidma, põlve puhul näiteks rohkem teisele jalale toetuma ja siis ei tule normaalsest sõidust enam midagi välja.