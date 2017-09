Pikalt Eesti naiste koondise abitreenerina töötanud Katrin pakkis rohkem kui üheksa kuud tagasi oma kodinad kokku ning kolis just sinna, Ontario järve kaldale. Elumuutva vangerduse peale oli ta varemgi mõelnud, kuid üheks ajendiks oli see, et eelmise aasta lõpus valiti Keith Boanase asemel naistekoondise peatreeneriks endine ründetuus Indrek Zelinski, mitte tema.

Elu Kanada piiri ääres Rochesteris on tõesti mõnus. Kaarna tagaaias askeldavad vöötoravad, hirved metsatukas saadavad oma pilguga tervisesportlasi. Inimesedki on sõbralikud, ning patseerivad tänavatel naeratus näkku maalitud. Jagub eestlasele kodust hingerahu pakkuvat talvist valget ollust, kuid õnneks on suised ajad Maarjamaa omadega võrreldes lopsakamad.

Süldi-, musta leiva-, sauna- ja lähedasteigatsusega on küll raske võidelda, kuid jaanuarist New Yorgi osariigis Rochesteris elav treener Katrin Kaarna (37) naudib USAs iga hetke.

„Eks see pisut kripeldas, see võib-olla andis minemiseks suurema tõuke,“ sõnab ta pärast põgusat naeratust.

Ning ega USAsse saa minemata jätta, kui võimalus tekib. Ameerika ja jalgpalliga meenub paljudel võib-olla üks kummalisema kujuga nahkkera, kuid naistevutt on seal ääretult populaarne – kui riigi koondis triumfeeris 2015. aastal maailmameistritena, korraldati mängijate auks Manhattani tänavatel paraad. Uulitsaid ääristasid tuhanded inimesed.

Koostöö Müncheni Bayerniga



Koos eeslinnadega pesitseb New Yorgist 550 kilomeetri kaugusel asuvas Rochesteris 1,1 miljonit elanikku. Peaaegu nagu Eesti! Huvitaval kombel peatub Kaarna kaugel maal ühe pere juures, kus mõlemad vanemad on arstid ning nii poeg kui ka tütar taovad vutti. Esmapilgul veidrana tunduval elukorraldusel on loogiline põhjus.

„Pere tundus ahvatlevamana, kui jagada üht korterit meestreeneritega,“ muigab esimese eestlannana UEFA Pro litsentsi teeninud Kaarna.

Nimelt on teistel lootsidel ühine asupaik, kuid eestlanna on ainuke vastassoost juhendaja Rochesteri jalgpalliklubis.

Kas tõesti on suures vutiriigis naistreenerite põud? Tundub nii. Kaarnale on lähenenud teisedki klubid, kes soovivad tema teeneid, kuid kolme Rochesteri tüdrukutetiimi juhendamise ning eratrennide andmise kõrvalt ei jää sugugi aega üle.

Tema koduklubi kuulub noortevutiga tegeleva Global Premier Socceri (GPS) organisatsiooni, kel on oma rakukesed 21 osariigis ning ka Suurbritannias ja Hispaanias. GPS on partnerluses Saksamaa hiiu Müncheni Bayerniga, nii ilustab Rochesteri mänguvormide varrukaid Bayerni kuulus punasinivalge logo. Kord kuus ollakse videoühenduses Lõuna-Saksamaa klubi akadeemia tehnilise direktoriga, kes jagab treeneritele väärt informatsiooni ning juhtnööre.

Katrin Kaarna (kõige paremal) jalgpallineiudega. (Erakogu)

USA tingimusi oskab ta ainult kiita. Väljakute pärast võitlema ei pea ning ka sisehalle on oluliselt rohkem.

„Need pole küll täismõõtmetes, aga on soojad, mis tähendab, et ei pea karvamütside, sallide ja paksude riietega mängima,“ lausub naine.

Kaarna leping kestab täpselt nii kaua, kui ta ise soovib. Küll võivad naise kodumaale tagasi kupatada juriidilisemat laadi probleemid. Kõige suuremaks küsimuseks on uue tööviisa saamine, praegune kestab detsembrini.

„Vahepeal on (Donald) Trump pukki lastud, kes on üsna resoluutne ega taha võõraid inimesi USA tööpõllule lasta, sest me võtame inimestelt kõik töö ära,“ laseb Kaarna lendu iroonilise torke. „Ega siin inimesed väga rõõmsad ei ole, et ta võimule sai. Pigem ollakse tema valitsuse vastased. Siiamaani ollakse tema võidust šokeeritud.“

Aga kui naisel õnnestub mured ületada, on ta valmis Atlandi taga edaspidigi vutitarkusi jagada. Miks mitte proovida tulevikus kätt nii kooli- kui ka ülikoolispordis?

CV

Katrin Kaarna

Sünniaeg: 01.07.1980

Sünnikoht: Jõgeva

Ametipostid:

2001-2010 Tartu JK Tammeka, naiste ja noorte treener

2003-2011 Tartu Ülikooli Kehakultuuri teaduskonnas jalgpalliõpetaja

2003-2017 Eesti Jalgpalli Liit, naistekoondise abitreener, noortekoondiste peatreener

2011-2012 FC Flora U17 tüdrukutetiimi peatreener

2011-2017 Eesti Jalgpalli Liit, treenerite koolitaja

2017 – … Rochester Futbol Club, U11, U12 ja U15 tüdrukute treener

2017 september - … Global Premier Socceri (GPS) New Yorgi piirkonna U12 poiste ja tüdrukute talenditreeningute programmi FC Bayern ID juht ning treener

2017 september - … GPS New Yorgi piirkonna U15 koondnaiskonna peatreener

Haridus:

MSc Liikumis-ja sporditeadused

Treeneritase: