Eesti vollekoondise treenerist Gheorghe Cretust on saamas Venemaa tippklubi Belgorodi Belgorie juhendaja.

Belgorie näol on tegu on kaheksakordse Venemaa meistri ja kaheksakordse karikavõitjaga, mis aseteseb Euroopa klubide üldises pingereas seitsmendal kohal.

Eesti võrkpalliliidu tegevjuht Helen Veermäe on võimalike arengutega kursis. Ta on üsna kindel, et Eesti koondisega uue lepingu sõlmimist Cretu võimalik Belgorodi siirdumine ei sega. „Ma ei usu seda, meil on ju Soome peatreener Tuomas Sammelvuo näide kõrval olemas,“ ütles Veermäe, kelle teada lepingut allkirjastatud veel siiski ei ole.

Loe refereeritud artikli täisteksti Delfist.