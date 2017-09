Autoralli tulevikutäheks peetav 16aastane Kalle Rovanperä teeb MM-sarja debüüdi juba sel aastal, kui ta osaleb M-Spordi Ford Fiesta R5ga Suurbritannia ja Austraalia jõuproovidel WRC2 arvestuses.

Endise tippsõitja Harri Rovanperä poeg saab 17aastaseks 1. oktoobril ja siis saab ta Soomes päris autojuhilubade omanikuks.

M-Spordi boss Malcolm Wilsonile meenutab Rovanperä kiire esiletõus teist soomlast Jari-Matti Latvalat, kes hakkas samuti väga noorena kogenumate tegijate skalpe võtma.

"Ta on umbes samal tasemel nagu Jari-Matti omal ajal. Väga põnev on vaadata nii noori sõitjaid vaadata ja eelkõige seda, kuidas nad arenevad. Kallest saab Walesis ja Austraalias veel kõvasti rääkida. On suurepärane, et saame talle sellise võimaluse pakkuda," ütles Wilson väljaandele Autosport.