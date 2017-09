Uus-Meremaa treeninglaagris viga saanud Kelly Sildaru põlvel on eesmise ristatisideme vigastus, seisis Eesti Suusaliidu pressiteates. "Täna läbiviidud uuringute tulemusena saame öelda, et tegemist on vasaku põlve ristatisideme vigastusega," sõnas Eesti suusaliidu lumelaua ja freestyle-suusatamise alakomitee esimees Kalle Palling. "Mõistagi tekivad küsimused, et milline saab olema ravi, millal Kelly tagasi lumele saab ja kas olümpiamängudel osalemine jääb tal sel korral vahele. Täpne pilt selgub alles lähinädalatel, kui oleme saanud spetsialistidega piisavalt konsulteerida, sest ravitaktikaid on mitmeid. Iga variandi puhul on omad plussid ja miinused, mida nüüd tulebki kaaluda.

Usun, et kõikide huvides on see, et 15aastane sportlane saaks parima võimaliku ravi ja kiiresti tagasi oma lemmikspordiala juurde," lisas ta.

Sildaru enda jaoks on olulisim täielik paranemine. "Minu jaoks on olulisim täielik paranemine tagamaks pikk sportlaskarjäär. Vigastused on vältimatu osa spordist, nendega tuleb lihtsalt tegeleda ja paratamatult silmitsi seista. Kõikide armsaks saanud partnerite ja fännide toel saame kõigest üle." Suurem osa põlvesidemete vigastusi jagatakse kolme rühma: venitused, osaline rebend ja täielik rebend. Eesmise ristatisideme (ACL) venitusi esineb väga harva ja seega on suure tõenäosusega tegu kas osalise või täieliku rebendiga.