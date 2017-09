Olen taaskord värskelt tulnud haiglast ja nüüd otsustati opereerida mõlemat põlve korraga. Eks viimasest põlveopist ongi juba ju 8 kuud möödas. Ei ole olnud lihtne see hooaeg. Küll oli säärevigastus, mis kandus üle põlve ja tekitas ka seal probleeme ja siis lõi veel teise põlve vana vigastus välja. Ei ole tahtnud koguaeg vinguda, üritasin pigem sellest vaikselt üle olla ja MM-iks valmistuda nii, kuidas võimalik. Nagu paljud tõenäoliselt märkasid, oli isegi normi täitmisega probleeme. Mitmel üritamisel andis säär järele ja võistlus ebaõnnestus täielikult. Mitmel korral pidin ka katkestama. Spordimehena on seda endale raske tunnistada, et ei saa ja ära tee. Ikka proovisin, sest oli maailmameistrivõistluste aastaks valmistutud ju kogu pikk talv.

4 päeva enne Londonisse sõitmist oli mul vasak põlv tavalisest 3x paksem. See tekitas loomulikult suurt pinget ja ka võistlusest loobumise mõtteid. Tõeliste pingutuste ja kõikvõimalikke kaasaegseid meetodeid kasutades sain ma paistetuse alla, mis lasi taaskord joosta, aga seda esimest korda alles kvalifikatsiooni soojendusel. Tundus, et saab enam-vähem teha. Soojendusväljakult peaareenile liikudes mõtlesin, et vist on põhimõtteliselt OK, mitte midagi head, aga siiski OK. Paar meest enne mu viskevooru käis teises põlves ragin ja parem jalg kadus alt. Niigi raske, sest vasak põlv juba oli valus ja nüüd siis oli parem põlv ka, uskumatu. Proovisin teipida ja ebakindluse blokeerida, kuid ei suutnud ikkagi kolme katsega head tulemust kirja saada. Vaadates samas kõike eelnevat olekski pidanud vist imemees olema, et sellises seisus 83 meetrit visata. Läks nagu läks, vähemalt võitlesin MM-i pileti välja ja käisin seal ka ära. Aastad pole vennad.

Tagasi tulles andsin põlvedele rahu ja tegin taastavaid harjutusi ning sain nad natukene paremaks…natukene. Kuna Eesti-siseseid korralikke võistlusi on vähe, siis osalesin veel Pärnu kergejõustikuõhtul, kus läbi raskuste saavutasin 3. koha tulemusega 81,28. Viimane võistlus Soomes oli siiski liiast, sest soojendusjooksu oli juba keeruline teha. Viskasin vaid 78 meetrit, jälle 3. koht ja mõistsin, et nüüd aitab.

Tagasi Eestis saadeti mõlema põlvega MRT-uuringule ning selgus, et mõlemad vajavad ka lõikamist. Eile teostas Dr. Madis Rahu operatsiooni ning korralik taastumine algab. Loodame, et järgneval hooajal õnnestub kõik ja oda hakkab taaskord vägevalt lendama.