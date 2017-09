Üldpilti see siiski ei muuda, sest Zopp on tõestanud, et ta on tagasi paremate päevade tasemel. Just nagu 2012. aastal, kui ta stabiilselt saja parima mängija hulka kuulus. Värskes ATP-tabelis on eestlane 194. Enne seda oli ta kahesaja seas viimati 2016. aasta augustis.

Tänavusel aastal justkui tuhast tõusnud Eesti edukaim tennisist Jürgen Zopp on jõudnud taas parimate päevade vormi. Vägevad võidud viimastel kuudel on temast rääkima pannud ka välismeedia.

Poolteist aastat ei saanudki ma korralikult tennist mängida. Nüüd oleks saanud umbes kolm aastat peaaegu ilma muredeta läbi. Ainult kõhus oli mul üks väike rebend."

Miks viimasel ajal kõik hästi sujunud on, Zopp täpselt öelda ei oskagi: "Juulis alustasin võitmist," arutleb ta. "Kui aus olla, siis ei teagi, mispärast asjad paremaks läksid. Hakkasin Saksamaal väikest turniiri mängima ja õnnestus võita. Sealt sain hea tunde."

Võitmine on justkui nakkav, misjärel üks triumf teist taga ajama hakkas. Oma roll oli selles ka uues soomlasest treeneril Kim Tiilikainenil. "Ta on mulle väga heaks mentaalseks abiks olnud ja enam ei pea ma üksi olema," toob Zopp välja abilise mõju. "Me ei tööta otseselt millegi konkreetse arendamise kallal, aga on lihtsalt hea teada, et keegi on su kõrval valmis aitama."

Ta usub, et tennises on palju kinni pisiasjades. "See aasta ei alanud vigastuse tõttu just kõige paremini, kuid nüüd asjad sujuvad. Tennises ei loe mitte ainult see, kui tugev on su eeskäsi või kui hästi väljakul liigud," lahkab Zopp. "Tennis on mõnikord väga raske mõista."

Maarjamaa edukaim meestennisist usub, et siit on võimalik veelgi paremaks minna. "Kui te küsiksite mu treeneri käest, siis ta ilmselt ütleks, et mängin esisaja tasemel," sõnab Zopp. "Olen viimastel nädalatel sealtkandi mängijaid alistanud ja seda taset näidanud. Tähtis on samamoodi jätkata."