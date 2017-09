20.septembril toimunud Eesti korvpalliliidu juhatuse koosolekul vastu võetud otsusega soovitakse rahvuskoondise peatreeneri rollis näha alates 2009. aastast meeskonda juhendanud Tiit Sokku.

EKL-i peasekretäri Keio Kuhi sõnul on Sokule vastav ettepanek tehtud. "Alustame lähipäevil detailsemaid läbirääkimisi ja loodame jõuda kokkuleppeni. Tiit tõestas maailmameistrivõistluste eelkvalifikatsiooniturniiril, et on treerenina jätkuvalt heas vormis ning muudatuste tegemiseks me vajadust ei näe," selgitas ta.

Eesti kuulub 2019. aasta maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril H-alagruppi koos Kreeka, Suurbritannia ja Iisraeliga.

Mängudega tehakse algust 23.novembril võõrsil Iisraeli vastu. Esimene kodumäng peetakse 27.novembril Kalevi Spordihallis Suurbritanniaga. Järgnevad kodumängud 25. veebruaril Iisraeliga ning 2.juulil Kreeka koondise vastu.

Piletimüügiga alustatakse oktoobri keskpaigas.