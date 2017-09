Erilise auhinna on varem Vana Maailma tugevaima liiga poolt saanud Theo Papaloukas, Juan Carlos Navarro, Ramunas Šiškauskas, Šarunas Jasikevicius, Dimitris Diamantidis ja Mirsad Turkcan. Ivkovic on esimene treener, kes säärase tunnustuse osaliseks on saanud.

Tseremoonial viibinud Vassilis Spanoulise sõnul on Ivkovici näol tegemist erilise treeneriga. "Ta on legendaarne peatreener," sõnas mees. "Üks parimaid, kes üldse mängu juures on olnud ja mul on suur au, et olen tema käe all pallinud."