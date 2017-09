Kalevlaste suuremad kogemused. Tegelikult mängiti mitte võidu, vaid edasipääsukoha peale ning see tähendas, et võõrsil 87:79 võitnud Kalev võis ka kuni kaheksa punktiga kaotada. Seetõttu ei tähendanud kolm minutit enne lõppu tablool püsinud viigiseis veel liiga pingelist olukorda. Kuid minut enne lõppu jäi Kalev taha 77:81, lisaks ebaõnnestus enda rünnak, ent vastased kiirustasid kolmesega ega taibanud seejärel ka kiirelt viga teha. Kalevlased teadsid paremini, kuidas niisugust lõppu mängida.

Põneva. Ehkki mäng ei suju hooaja algusele kohaselt veel kõige ladusamalt, võib edasisi kohtumisi oodata põnevusega. Teoreetiliselt peaks mängupilt muutuma iga kohtumisega paremaks. Branko Mirkovic, Kristjan Kangur ja Cedric Simmons kasutasid oma kogemused hästi ära. Pole ime, et kõik kolm teenisid vahetusmeeste pingile naastes korraliku aplausi. Uued mehed Janari Jõesaar, Martynas Mažeika ja Bojan Subotic ei käinud välja liiga palju ning on kindlasti võimelised enamaks.

3. Kas Kalev vajab tagaliini veel ühte mängijat?

Soovitavalt küll. Pärast värskeima täienduse Mažeika värbamist teatati Kalevi leerist, et raha jätkub veel ühe mängija ostmiseks. Tagaliinis puudub tõepoolest Rain Veidemani tüüpi teravuste looja ja vastaste kaitse murdja ning kui Karpos Sokoli klassiga meeskonna vastu sai veel hakkama praeguste tegijatega, siis VTB Ühisliigas kuluks üks tugevdus küll ära.

4. Kes oli Kalevi parim?

Branko Mirkovic. Nagu eespool mainitud, tegid kogenud mehed oma töö ära. Serblasest mängujuht Mirkovic tabas kõik viis kolmest ning just tema visked aitasid Kalevil näiteks kolmandal veerandil kerget initsiatiivi hoida. Kokku jäi Mirkovici arvele 17 punkti. Sama kasulikult tegutsesid ka Simmons ja Kangur eesliinis.

5. Mida saab edaspidi teha paremini?

Kõike. Hooaeg on alles nii toores, et praegu tuleb kõige kallal töötada. Mõistagi timmitakse iga päev kokkumängu, soovida jättis visketabavus, paraneda saab kaitsetöö. Mängu edenedes muutus võõrustajate ründetegevus üha kindlamaks, kuid sama tuli öelda ka vastaste kohta ja seetõttu ei suudetud vahet sisse teha. Peatreener Alar Varrak oli kohati kaitsega vägagi rahuolematu.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Cramo peatreener Alar Varrak: "Vastastel viskavad pikad hästi, mustanahalised mängijad tegid üks-ühe vastu ära. See, et just üks-üks mäng pealt said vastased palju korve, eriti teisel poolajal, häiris. Nad ei mänginud meid võistkondlikult üle.

Kuid kui ennast lastakse üks-ühe vastu üle mängida, on treeneril võistkonda kaitsetöös raske aidata. See on murekoht, mida ma kontrollmängudes ei pannud tähele.Kaks päeva tagasi kontrollisime mängu paremini. Tulin Skopjest tagasi rõõmsamana kui täna koju lähen."

Cramo eest täna 12 punkti visanud Janari Jõesaar: "Nemad said tabavate visete pealt enesekindlust, mis aitas neid ka kaitses. Jäime veidi hätta, me polnud selleks valmis."

7. Mis saab edasi?