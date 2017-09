Kunagine maadleja Aap Uspenski (51) tegutseb juba aastaid kardinaalselt vastupidisel alal – lilleäris! Koos abikaasa Kristiinega (40) on ta üles kasvatanud kvarteti spordientusiastlikke lapsi. Küsisime spordinädala valguses, miks on kehakultuur nende peres niivõrd suurelt au sees?

Võsukestel pole eeskujusid vaja kaugelt otsida. Aap on Haapsalus kohaliku maadlusklubi Dünamo treener, Kristiine mängib linna esindusnaiskonnas korvpalli. Kõik käib üdini loogilist rada pidi – oma spordipisiku korjas Aap üles oma isalt Izmaililt, kes oli tunnustatud maadlustreener. Kuna kunsti- ja muusikakool mehe hingekeeli ei köitnud, oligi asi otsustatud. Kehakultuur!

Vanemad tõdevad, et oma järglasi pole nad kordagi sportima käskinud. Nii kergejõustikuga tegelev Kata Ria (8), kaksikutest Kreeka-Rooma maadlejad Kevin ja Robin (14) ning korvpalli sopsutanud Kertu (19) mõistavad ise, et tervislikud eluviisid mööda külgi alla ei jookse.

„Sundima ei ole ma neid pidanud,“ sõnab Jõgevas sirgunud, kuid juba üle 30 aasta kuurortlinnas pesitsenud Aap rahulikult. „Poisid on kogu vaba aja kuskil staadionil või metsas, kus jooksevad või mängivad. Kõik on vabatahtlik. Pigem peab mõnikord tagasi hoidma, et nad endale trenniga liiga ei teeks. See on seotud sellega, mida laps kodus näeb, laps on kodu peegel. Eks sport ole neil geenides sees.“