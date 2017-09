„Ma pole kohe kindlasti eeskuju. Kahjuks,“ ütleb näitleja Saara Kadak (27) tagasihoidlikult oma sportimisharrastuse kohta, kuid loetleb seejärel terve rea spordialasid, mis talle meeldivad.

Lihtsalt viimasel ajal pole tal trenniks mahti olnud, sest kogu tähelepanu võtab peres kasvav pisitütar. „Iseenesest on temaga toimetamine paras trenn,“ lausub Kadak kuldsed sõnad, millele kirjutaks tõenäoliselt alla iga ema. „Kas tead, kui palju kaalub turvahäll koos beebiga? Või vanker, poekotid ja beebi?

Koguaeg luban endale, et homme hakkan tegema, aga kui päevas on ainult tund-paar vaba aega, siis muu elu tahab ju ka toimetamist ning trennitegemine kipub jääma tagaplaanile. Pärast sünnitust lubasin, et kaks kuud luban endal olla, siis hakkan trenni tegema. Ei jõudnud. Suvel lubasin, et okei, suvel on niigi palju tegemist, hakkan sügisel pihta. Ei ole veel jõudnud. Näis. Eks tuleb ükspäev end kokku võtta ja näiteks kodu lähedale MyFitnessi minna.“

Tegelikult pole Kadakul häbeneda midagi. Tallinnast pärit näitlejanna on maast madalast sportlik olnud. „Vanematel, jumal tänatud, on olnud koguaeg põhimõte, et vähemalt kolm korda nädalas peab liigutama ja trennis käima,“ lausub ta.