BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond alistas Skopje Karpos Sokoli kahe mängu kokkuvõttes viie punktiga ja jõudis Meistrite liiga teise eelringi. Suvel meeskonnaga liitunud Janari Jõesaar on võtnud sisse kindla koha põhitegijate seas.

26 minutit mänguaega saanud Jõesaar kogus 12 punkti ja 8 lauapalli. "Tunnen end Kalevis mugavalt. Enesekindlust võiks rohkem olla. Võiksin veel rohkem asju ette võtta ja paremini ära panna. Tiimi mõttes on kõik hästi - mängime väga meeskondlikult, sisekliima on super, vanad olijad võtsid mind soojalt vastu," rääkis Jõesaar.

Tänase mängu kohta tõdes ta, et ühel hetkel kadus õige fookus. "Nemad said tabavate visete pealt enesekindlust, mis aitas neid ka kaitses. Jäime veidi hätta, me polnud selleks valmis," tõdes ta.