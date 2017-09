BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond pidas Rocca al Mare suurhallis Meistrite liiga esimese ringi kordusmängu Skopje Karpos Sokoliga, kaotas 78:81, kuid kahe mängu kokkuvõttes pääses saldoga +5 järgmisse ringi. Numbrid vastasid sisule, esitus polnud üleliia veenev ei fännide ega peatreener Alar Varraku jaoks.

„Terve mäng oli tõusude-mõõnadega, me ei saanud seda enda kontrolli alla. Vahepeal tundus, et läheb juba paremini, aga kokkuvõttes oli kogu aeg närviline olemine. Oleks tahtnud kindlamat tunnet ja mängupilti,“ ütles Kalevi peatreener Alar Varrak.

Kaks päeva varem oli sama vastane alistatud võõrsil 87:79 ning see tähendas, et Kalevil on olemas kaheksapunktiline puhver. See kadus kohe esimeste minutitega, kui jäädi 3:10 taha. Tõsi, tänapäeva korvpallis ei saa avaveerandil veel midagi järeldada ja võõrustajad võtsidki peagi järele. Teise veerandi keskpaigas pääseti ette 26:18 ning paistis, et mäng hakkab laabuma ja edasipääs on ainult vormistamise küsimus. Kuid nii see paraku polnud.