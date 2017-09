Eile tegi korvpalli Euroliiga rahvusvahelisele korvpalliliidule (FIBA) ettepaneku viia koondiste MM-valikmängud juulisse, et need ei langeks kokku Euroliiga ja NBA mängukalendriga.

FIBA vastas ettepanekule külmalt. "FIBA pani ettepanekut tähele, aga tundub, et see on lihtsalt kohmakana mõjuv petteliigutus ajal, kui Euroopa Komisjon uurib (Euroliigat kureeriva) ECA otsust tekitada korvpallikalendris konflikt. Põhimõtteliselt mõjutaks Euroliiga ettepanek ainult kahe vooru mänge ja see lahendaks probleemi, mille nad ise põhjustasid. Nende arvates on koondised ebavajalikud moodustised, mis neid segavad," seisis avalduses.

Euroliiga ninameeste arvates võiks korvpalliaasta välja näha nii:

Augustis neli nädalat puhkust.

Septembris neli nädalat klubimängude ettevalmistuseks.

Oktoobrist kuni juuni keskpaigani klubide juures.

Juuni kaks viimast nädalat koondise ettevalmistuseks.

Juulis neli nädalat koondisemängudeks.

MM-valiksari läheb lahti novembris. 23. novembril kohtub Eesti võõrsil Iisraeliga ja neli päeva hiljem kodus Suurbritanniaga. Samasse gruppi kuulub ka Kreeka.

Euroliiga on endiselt seisukohal, et nende klubid ei lase pallureid koondiste juurde. Eile teatas jäigast seisukohast ka Kaunase Žalgiris, kelle rivistuses on kuus potentsiaalselt koondiste mängijat. Erandiks võib saada Hispaania, kus sealne alaliit on sõlminud klubidega kokkuleppe, et koondislased võivad meeskonadade juurest valikmängude ajaks lahkuda.