Pariisi Saint-Germaini jalgpalliklubi väidetavasse tülli, kus on osapoolteks superstaarid Neymar ja Edinson Cavani, on ennast seganud ka samas klubis mängiv brasiillane Dani Alves ja Uruguai legend, praegu Indias mängiv Diego Forlan. Pole üllatav, et Alves kaitseb koondisekaaslast Neymari ja Forlan Cavanit.

Forlani ärritas PSG pühapäevane heitlus Lyoniga, kus Alves võttis enne karistuslööki palli Cavani jala juurest ära ja asetas selle Neymari ette. Hiljem vaidlesid Neymar ja Cavani penalti löömise õiguse üle ja siis jäi peale uruguailane. Tõsi, Cavani lõi 11 meetri pealt mööda.

"Alvesi tegutsemine oli täiesti arusaamatu. Cavanile ta palli ei andnud, aga siis asetas selle hoopis Neymari ette. Alves oleks justkui Neymari l**s. Cavani väärib austust. Ta on juba aastaid väravaid löönud ja penalteid realiseerinud. Lionel Messiga koos mängides poleks Neymaril sellist õigust olnud. Ta ei tahtnud, et Cavani penaltit lööks. Ta oli nagu väike poiss, kes tal järel käis ja segas," rääkis 38aastane Forlan raadiojaamale Sport 890.