Alates 2014. aasta aprillist Eesti meeste võrkpallikoondise peatreener olnud Gheorghe Creţu astus klubitasandil suure sammu edasi, siirdudes juhendama Venemaa Superliigas pallivat ja Euroopa klubide edetabelis top 10 hulka kuuluvat Belgorodi Belogorje meeskonda. Täna õhtul juhendab Creţu oma uut meeskonda esimest korda mängus Peterburi Zeniti vastu.

Belgorodi võistkonna näol on tegemist kaheksakordse Venemaa meistri ja karikavõitjaga. Kolmel korral on triumfeeritud kõige tugevamas klubisarjas ehk CEV Meistrite liigas, viimati 2014. aastal. Käesolevat hooaega on alustatud täisedu ehk kahe võiduga.

Minu jaoks on Belgorodi klubi juures töötamine suur au. Minu eesmärgiks on saavutada võistkonnaga kõige paremaid tulemusi ja peamine on see, et siht ühendab nii mind, klubi juhtkonda kui ka mängijaid. Meil seisab ees palju tööd, ent olen kindel, et kui kõik annavad endast nii treeningutel kui mängudes maksimumi, siis ootab meid edu,” vahendas Creţut Belgorodi klubi kodulehekülg.