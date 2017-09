Nüüdseks pensionil olev teenekas suusatreener Laur Lukin (80), kelle endiste õpilaste hulka kuuluvad näiteks Mati Alaver ja Raul Olle, jälgib oma meelisala endiselt huviga, kuid tunneb muret meie järelkasvu pärast.

Alljärgnevalt muutmata kujul väljavõte Team Haanja kodulehel avaldatud Lukini mõtteavaldusest: "Praeguses vabas Eestis valitseb igas valdkonnas vaba konkurents. Spordis on see alati nii olnud. Kui tahad kedagi võita, toimub see konkurentsi korras, mitte keeldude või käskude abil. Meedias on kuulda olnud vastakaid arvamusi, kuidas suusatajate Team Haanjast lahti saada.

Vikerraadio spordisaates üks tuntud n.ö. "spordimees" soovitas neile võistluskeeld panna ja neid mitte võistlustele lubada. Sellega ju saetakse sama oksa, kus suusaliit, olümpiakomitee ja kogu meedia ka istub. See on leninlik lähenemine, et vaenlane tuleb ära hävitada. Kedagi kõrvale suruda saab meil aga vaba konkurentsi korras võistluste teel. Eestis peakski olema vähemalt 2-3 konkureerivat koondist, kelle suusatajad pretendeerivad olümpiale. Võiks olla esimene koondis, teine koondis ja järelkasvu koondis. Järelkasvu koondis on oluline, kuhu noortel perspektiivikatel suusatajatel oleks võimalus jõuda.

Enamus suusatreeneritest töötab ju noortega ja nende parimatest noortest peakski järelkasv tulema. Sellel teemal olen viimastel aastatel suusaliidu juhtide juttu kuulnud, et kohe tulevad noored andekad suusatajad, kes vahetavad vanemad välja. Need, kes sedasi räägivad, ei kujuta ette kui pikk ja raske on see tee tippu jõudmiseks. See treeningprotsess tuleb kindlustada ja seda tuleb juhtida.

Talvisel Lahti MM eel toimus MK etapp Otepääl, mida käisin ka vaatamas. Klassikatehnika 15km võistlusel võistles 15 Eesti meest. Pilt meie meestest oli mitte rõõmustav, vanemad mehed sõitsid oma kohad välja. Ei taha solvata nooremaid, aga nende ettevalmistus ja tehniline pool jättis soovida paremat. Hea oli muidugi see, et meil oli 15 suusatajat välja panna. Nendest meestest saab teha 3 tugevat treeningüksust, palju neid mehi siis Haanja Teami mahub. Aga millegipärast ei ole neid treeninguüksusi tehtud."