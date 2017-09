Esindasid 2015. aasta Pan Ameerika mängudel USAd, kuidas said hiljem mängida Sloveenia eest? Ma ei mänginud USA eest suurturniiril, need olid vaid Pan Ameerika mängud. Seega USA korvpalliliit andis mulle loa Sloveeniat esindada. Kogu protsess oli üpris lihtne. Saatsin USA alaliitu lahkumisavalduse, nad allkirjastasid selle ja saatsid FIBAle. See oli põhimõtteliselt kogu töö.

Miks sa tahtsid Sloveenia eest mängida? Luka Doncic on sloveen. Nagu ka Goran [Dragic]. Minu agent Rade Filipovitš esindab meid kõiki. Tegin seda, et mängida Luca ja Gorani kõrval Euroopa parimate ja mõnede NBA staaride vastu suurturniiril.

Mis olid su esimesed mõtted, kui Sloveenia sulle pakkumise tegi?

Esimene mõte oli "ei". Kui mõtled ühe riigi esindamisele, siis tahad ikka mängida oma päritolumaa eest. Kohtusin Radoslav Nesterovici (Sloveenia korvpalliliidu peasekretär - M.T.), Goran Dragici, Rade ja oma Hispaania agendi Enrique Villalobosega maikuus Madriidis.

Nad rääkisid mulle plaanist täita oma koondise tühimik minuga ja ütlesid, et kui nõustun, siis meil on võimalus võita medal. Arutasin asja oma klubiga ja otsustasime, et see on parim asi, mida arenemiseks ja silmapaistmiseks teha.

Mida su abikaasa, pere ja sõbrad Sloveenia esindamisest arvasid?

Nad arvasid, et on suurepärane idee mängida suurel laval meeskonnaga, kes polnud EMil suurt saavutanud, ja nii suurte nimede vastu nagu Porzingis, vennad Gasolid ja Hernangomezed ning teised.

Liiguvad oletused, et sulle maksti Sloveenia esindamise eest. On see tõsi?

Ei.

Aga miks sa siis seda tegid?

Et silma paista ja nautida hüvesid, mis kaasnevad Euroopa Liidu passiga.

Mis hüved ELi passiga kaasnevad?

See annab Real Madridile võimaluse tuua meeskonda veel üks ameeriklane, mis võib otsustada meistritiitli saatuse. Samuti lihtsustab see mul tulevikus Euroopas klubi leidmist. Võin mängida nii kaua tipptiimides kui ma suudan.

Kui palju aega sa Slvoeenia oled veetnud?

Olin seal peaaegu kogu suve, umbes poolteist kuud. See on ilus riik, aga mitte liiga suur. Kogu riik on nagu postkaart puude ja mägedega. Inimesed on seal väga kenad.

Kuidas sa kogu Sloveenia esindamise kogemust kirjeldaksid?

See oli suurepärane. Kogu tiim võttis mind soojalt vastu, probleeme polnud. Peaaegu kõik rääkisid inglise keelt, keelebarjäär puudus. [Peatreener] Igor [Kokoškov] oli imeline. Ta on üks parimaid treenereid, kes mul kunagi olnud. Õppisin temalt palju, mida saan ülejäänud karjääri jooksul kasutada.

Meeskonna sisekliima ja kogu teekond, kuidas kullani jõudsime olid samuti imelised. See oli üks mu karjääri kõrghetki.

Kuidas pidustused Sloveenias olid?

Hullumeelsed. Tuhanded inimesed olid hommikust saati vihma käes oodanud, et koos meiega tähistada. See oli hämmastav. Ligi 30 000 inimest olid vihma käes, mängisid trummi ja karjusid. Üks hullumeelsemaid asju, mida ma eales näinud olen.