Kuigi too nelik hakkas kokkusõitu lihvima alles juuli lõpus, ei näe treener Matti Killing selles probleemi. "Kas just ajast puudu... praegu on siin vesi natukene liialt soe, mistõttu libisemisomadused on natuke teised kui kodus," osutab kogenud treener.

Neljapaate on stardis 15. Eelsõidu koosseisud loositakse homme, kuid teada on, et otse poolfinaali pääsevad iga sõidu kolm paremat. Ülejäänud jätkavad MMi vahesõidus. Killingu sõnul sihitakse esialgu A-finaali kohta, mis tänavust hooaega arvestades oleks juba kordaminek.

"Katsume esialgu A-finaali pääsuga hakkama saada, siis võtame juba edasi. See võimaldab juba teha ka tõsist sõitu poodiumi jaoks."

Kullafavoriitidena toob Killing esmajoones välja Leedu ja Suurbritannia, kuid lisab: "Mine sa tea, mis üllatuse kohalikud võivad valmistada. Praegu loeb, kes kuumusega toime tuleb. Siin on eriline kuumus, kõrvetab nagu oleks 100kraadises Soome saunas (internet väidab, et Sarasotas on sooja 32 kraadi - M.T.).

Kuigi teinekord on Zagrebis olnud 40 kraadi, aga ta pole nii terav. Siin ei taha päikese all küll olla. Aga see on meie spordiala. Võistlused on värskes õhus, katsume nii hästi kohaneda kui suudame ja anda endast kõik. Tänane hommik andis lootust, nii et vaatan eelolevatele startidele lootustandvalt.

Rahvusvaheline võistluspaus on olnud pikk, ei tea, kas ja kui palju keegi edasi on läinud. Või kas keegi on hoopis tagasi läinud. Esimene sõit näitab paljuski ära."