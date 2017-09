„Kostroma – no kes käib Kostromas? Iževsk – pagan, kes läheb Iževskisse?“ muigab Ivo Laino (81) oma Mustamäe korteri diivanil. Endine jalgpallikohtunik on sektsioonkapist välja otsinud ajaloost pungil päevinäinud vihiku, kus on kirjas kõik linnad, kuhu vutt ta viis.

„Seal kandis hoiatati, et kui Hiina piiri ääres sind hiinlased näevad, siis näitavad nad paljast p*rset!“ leiab Laino mälestustemäest veidra killu ning jätkab. „Mis kuradi linnad on läbi käidud? Kaardi pealt vaadata, siis polegi kohta, kus Venemaal olnud ei ole.“

Arvestades, et ta on kohtunikuametis lennanud raudlinnuga üle miljoni kilomeetri („olin lennukis nagu kodus!“), siis võib selle väitega laias laastus päri olla. Enim väisas ta Leningradi [praegune Peterburi - S.K], kuhu jalgpall sõidutas ta 29 korral.

Vilistage mujal, ausad eestlased!

Kuigi Nõukogude liidu jalgpallikarussellil, põhiliselt esiliigas, keerles mees kaua, siis altkäemaksu ei pakutud talle kordagi. Aga vahel jäi mulje, et kõik teised nii puhtad poisid ei olnud.

„Vihjati, et mul võiks ka auto ja maja olla,“ jutustab Laino ümbritsetuna vanadest jalgpallipiltidest. „Eestlased olid niivõrd ausad. Kui Eesti kohtunik kuhugi läks, näiteks Voroneži, siis ega meid kunagi sinna ei tahetud. Ikka öeldi, et vilistage järgmine kord kuskil mujal. Leedu kohtunikult Juškalt paluti abi, aga ta saatis alati kõik pikalt.“

Kuna Eesti vuti tase polnud toona just kiita, siis saadi kohtunike üle mõnusaid huumorinooli loopida. „Ikka naerdi, et mis asja, teil pole jalgpallureidki, mis kohtunikud te olete?“ meenutab Laino.

Kuid Maarjamaa mehi usaldati sellegipoolest. 1979. aastal oli Ivo abikohtunik rahvaste spartakiaadi finaalmängus Moskva ning Gruusia vahel. Seda üle 100 000 pealtvaataja ees! Eredalt on matš meelde jäänud nii publikuhulga kui ka enne kohtumist kingiks saadud Adidase jalanõude pärast.

Jašiniga saunas

Veelgi võimsam minevikupilt meenub Lainol seoses legendaarse väravavahi Lev Jašiniga, kes on ainsa puurivahina valitud maailma parimaks jalgpalluriks. 1967. aastal oli Ivo abikohtunikuks, kui kollkipri koduklubi Moskva Dinamo pallis Almatõ Kairatiga. Neli aastat hiljem käis Laino koos abikaasa Luulega Moskvas nautimas Jašini lahkumismängu, kus pallisid muuhulgas vutimaailma absoluutsed legendid Gerd Müller, Bobby Charlton ning Franz Beckenbauer.

Umbes 10 aastat hiljem külastas Jašin Tallinnat ning koos saunas küürides sai Ivo lahkumismängu kavale ka mehe autogrammi. „Ta oli mõnusa jutuga mees, võtsime pitsi, sõime,“ naeratab jalgpallikohtunik. „Jašin ütles, et ta oli kuskil Karl Vainoga kohtunud ja Vaino oli öelnud, et kui Eestisse tuled, siis tule külla! Esimene õhtu ta rääkis seda juttu, aga teine päev oli pohmakas nii suur, et enam ei jõudnud.“

Relvad rongis

Oma esimesele Nõukogude Liidu liigamängule sõites juhtus Lainoga aga sootuks kummaline lugu. Moskvast rongiga Gorkisse [praegune Nižni Novgorod - S.K] vurades istus Eesti kohtunikebrigaad kupees. Oldi lõbusas tujus, keha katsid Soomest saadud valged nailonsärgid. See kõik äratas tähelepanu. Kahe linna vahel asuvasse Vladimirisse jõudes ootas aga kehv sürpriis.

„Vaatasime aknast, et huvitav, relvastatud sõdurid on vaguni ümber piiranud,“ pajatab Laino, kes oma reisidelt alati väärt nodi kaasa tõi – Gruusiast näiteks mandariine. „Järsku löödi kupeeuks pauguga lahti ja tükk aega jamati meiega. On väike ehmatus, kui automaadiga mehed sinu juurde tulevad. Arvati, et me oleme spioonid. Näitasime dokumente ja rong seisis 20 minutit. Lõpuks sõitsime nii Gorkisse, et relvastatud mehed olid meiega kaasas. Alles siis, kui kohale jõudsime ja meeskonnaesindajad vastas olid, lõppes see pull ära.“ Kuupäev oli siis 1. mai 1966.

Ränga haiguse kiuste

Kohtunikutööga alustas mees päev varem kui kuus aastat enne seda. „Sain jalgpallimängus trauma ja teised ütlesid, mis sa lonkad, võta vile ja hakka vilistama,“ on Ivo enda seletus. „Ega polnudki midagi, anti vile suhu ja läksin.“

Kollased ja punased kaardid meisterdati toona plastmassist ise. Putsadele saadi korgid alla Koplis asunud lennukite surnuaiast – alumiiniumpoltidest meisterdati punnid, mida talla alla sättida.

Vuti juures on ta alati olnud, noorena mängis semudega niisama, 1953. aastal kutsus treener Artur Veinberg teda 17aastasena Tallinna Kalevisse trenni, kus tuli ka Eesti noortemeistriks. Seda kõike salaja. Ta poleks tohtinud tegelikult midagi teha! 11aastaselt valmistas Lainole tuska kopsuhaigus, mille tagajärjel ei saanud ta poolteist aastat kooli. Tarkusetemplisse naastes oli ta kehalise kasvatuse tundidest kuni hariduse omandamise lõpuni vabastatud.

Jalgpalli kõrval tehti muudki sporti. Laino naabriks Kassisaba asumis oli tulevane kossustaar, Nõukogude Liiduga kahel korral maailmameistriks tulnud Priit Tomson.„Mäletan, et seisis tänaval ja loopis tundide kaupa palli vastu maja küljes olnud Ao tänava silti,“ pajatab suurepärase mäluga Laino. „Ta käis mööda tänavat ning ainult põrgatas ja põrgatas seda palli. Tal polnud spordiga midagi pistmist, ma ei tea, kus ta selle korvpalli võttis!“

Ja ei tea Laino sedagi, mis teda ennast jalgpalli juurde tõmbas. Mingi müstiline jõud, mida ta tänaseni ei mõista.

Ivo Laino CV

Sündinud 1. juunil 1936.

Endine jalgpallur, kohtunik ning treener. Töötanud trükikojas Punane Täht, Norma ja Kalinini tehastes, vutiklubide Tallinna Spordi ja TVMK mänedžerina ning Tallinna Sadama jalgpalliklubi tegevjuhina. Korraldanud jalgpalliturniire, teinud kaastööd ajalehtedele.

Eesti noortemeister 1954, Tallinna meister 1961, treenerina võitnud Tallinna meistrivõistlustel 7 kuldmedalit ja 6 karikat.

Ivo Laino imenumbrid

1 169 750 kilomeetrit läbis mees kohtunikuametis lennukiga.

1911 matšis mõistis ta nii pea- kui ka abikohtunikuna õigust.

649 neist toimusid väljaspool Eestit.

169 linna viis Laino tee õigusemõistjana.

56 Nõukogude liidu kohtumises osales ta abikohtunikuna.

29 aastat oli ta arbiiter.

21 aastat kohtunikutööst möödus NSV liidu lõpututes avarustes.

17,5 rubla teenis üleliidulise kategooriaga kohtunik ühe matši eest.