Ei juhtu just ülemäära tihti, et Saksamaa jalgpalli viimaste aastate suveräänne valitseja Müncheni Bayern mängib kodus kaheväravalise edu maha. Eile hilisõhtul Bundesliga 6. vooru kohtumises Wolfsburgi vastu sai 2:0 edust 2:2 viik.

Avapoolaeg kuulus täielikult Bayernile. Robert Lewandowski (33. min penaltist) ja Arjen Robben tegid (42. min) skoori, pallivaldamine ja muu ründav statistika oli kodumeeskonna poole kaldu.

Ega teiselgi poolajal mängupilt suurt muutust teinud, kuid Wolfsburg võttis oma nappidest momentidest maksimumi. Külalistele aitas kaasa ka Manuel Neuerit asendanud varuväravavaht Sven Ulreich, kes pudistas 56. minutil sisse Maximilian Arnoldi karistuslöögi (vt videot allpool). Viigivärava lõi Daniel Didavi (83. min).