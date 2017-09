SPORDISÕBER

Täna avatakse Tartu Tähtvere spordipargis Euroopa Spordinädal XX Tartu rattamaratoni lastesõitude raames, kus starti oodatakse ligi 3000 noort ratturit. Kolmandat korda toimuva üleeuroopalise spordinädala eesmärk on populariseerida liikumisharrastust ja sporti ning tõsta elanikkonna teadlikkust. Spordinädala avatseremoonial algusega kell 10.45 ütlevad tervitussõnad kultuuriminister Indrek Saar, Euroopa hariduse-, kultuuri-, noorte- ja spordivolinik Tibor Navracsics, Tartu linnapea Urmas Klaas ja Euroopa Olümpiakomitee juhatuse liige Niels Nygaard.

Üleeuroopalise spordinädala algataja, Euroopa Komisjon andis 2017. aasta Euroopa Liidu spordinädala ametliku avasündmuse korraldamisõiguse Eestile. Esimene Euroopa spordinädal toimus 2015. aastal ametliku avasündmusega Brüsselis. 2016. aastal toimus ametlik avasündmus aga Slovakkias Košices.

Kultuuriminister Indrek Saar avaldas heameelt, et Euroopa Spordinädalast võetakse Eestis aktiivselt osa. „Enamikes koolides, paljudes kollektiivides ja spordiklubides korraldatakse eelseisva nädala jooksul väga erineva suunitlusega põnevaid üritusi, võistlusi ja spordipäevi. Kümnetel tuhandetel on võimalik osa võtta enam kui 900 rahvaspordiüritusest üle Eesti. Loodan, et spordinädal innustab meid kõiki veelgi enam liikumisharrastustega ka muul ajal tegelema,” ütles Saar.

Euroopa Liidu hariduse-, kultuuri-, noorte- ja spordivolinik Tibor Navracsics selgitas, et Euroopa spordinädal lansseeriti kolm aastat tagasi, et inspireerida kõiki eurooplasi mistahes tausta ja sportliku vormiga kogema seda rõõmu ja heaolu, mida füüsiline aktiivsus saab nende ellu tuua. “Üleeuroopaline algatus on iga aastaga aina kasvanud ning olen rõõmus, et saan avada kolmandat korda toimuva spordinädala Tartus – linnas, mis näitab fantastilist eeskuju, kuidas julgustada inimesi sporti oma igapäevaellu püsivalt integreerima. Sport on eluliselt oluline kogukondade ülesehitamisel, aga ka tervisliku eluviisi lahutamatu osa,” ütles Navracsics. “Euroopa Komisjon töötab pingsalt selle nimel, et soodustada senisest tihedamat poliitikavaldkondade ülest koostööd füüsilise aktiivsuse, hariduse, tervise, toidu ja innovatsiooni valdkondades elanikkonna tervisliku eluviisi edendamiseks.”

Spordinädala patroon ja Eesti Olümpiakomitee asepresident Jüri Tamm selgitas, et koolid, spordiklubid ja tööandjad mõistavad olulist vastutust, mida nad kannavad oma inimeste ja terve ühiskonna ees, ning soodustavad üha enam liikumist ja tervislikke eluviise. “Spordinädal on suurepärane võimalus igaühele leida uus spordi ja liikumisega seotud harrastus ning endale sobiv rütm sellega tegelemiseks, sest liikumisest veelgi olulisem on liikuda regulaarselt ja oma võimete kohaselt,” ütles Tamm. “Mul on väga hea meel, et kolme aasta jooksul on spordinädala sõnumi levitamisega liitunud palju suuri ja väikeseid tegijaid üle-Eesti, kes loovad ja tutvustavad uusi võimalusi liikumiseks,” lisas Tamm.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on linnal hea meel võõrustada Euroopa spordinädala avamist just Tartu linnas, kus sport ning kehaline aktiivsus on elanike seas populaarsed ja kõik suuremad rahvaspordiüritused paistavad silma arvuka osavõtuga. „Loodan, et tartlased võtavad aktiivselt osa ka spordinädala programmis olevatest rahvaspordiüritustest ja on nii eeskujuks kogu Euroopale,“ sõnas Klaas.

Tartu Rattamaratoni võistluste direktori Indrek Kelgu sõnul valmistab korraldajatele heameelt, et just juubelihõngulise XX Tartu Rattamaratoni lastesõidud on valitud Euroopa spordinädala avaürituseks. „Loodan, et saame anda oma parima panuse spordi ja liikumisharrastuse propageerimiseks Eestis ja Euroopa Liidus ning ühtlasi tutvustada eestlaste liikumisharrastusi ja sporditraditsioone Euroopale," ütles Kelk.

Spordinädala jooksul toimub Eestis kokku üle 900 erinevas formaadis liikumissündmust igas vanuses osalejatele. Infot Eestis toimuvate spordinädala avatud treeningute ja ürituste kohta leiab spordinädala kodulehelt www.spordinadal.ee

Euroopa spordinädalat Eestis koordineerivad Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile.