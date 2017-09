Inglismaa koondise äärekaitsja Ryan Bertrand (28) andis hiljuti Daily Mailile intervjuu, kus muuhulgas selgitas, miks ta kaks aastat tagasi Chelseast Southamptonisse siirdus.

"Lahkusin enda pärast," alustas 16aastaselt Chelseaga liitunud Bertrand vastamist. "Tahtsin end tunda jalgpallurina, mida Chelseas tingimata ei tundnud. Lahkumine oli emotsionaalne, sest olin juba noorest saati klubi liige ja saanud osa ühest klubi ajaloo suurimast saavutusest (Meistrite liiga võit aastal 2012 - M.T.).

Mul oli klubiga emotsionaalne side, kuid jalgpalli vaatenurgast oli ajuvaba seal jätkata. Kui sain platsile, siis ma ei tundnud kunagi klubi täielikku toetust, et saaksin rahulikult oma mängu nautida. Mängisin kui pealtvaataja ja see pole kunagi tervislik.

Noormängija vajab, et klubi oleks piisavalt stabiilne ja ütleks: me usume sinusse, mine ja mängi! Southampton on pakkunud mulle fantastilise platvormi, kust järjepidevalt areneda."

Bertrand kuulus Chelsea hingekirja aastatel 2005-2015, kuid veetis suurema osa asjast laenul. Inglismaa koondist on ta esindanud 16 korda, 1. septembril lõi ta MM-valikmängus Maltale oma debüütvärava.