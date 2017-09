Aastatel 2004-16 Los Angeles Lakersi füsioterapeudina töötanud soomlane Marko Yrjövuori (49) avaldas koostöös ühe Soome ajakirjanikuga biograafilise teose "Yrjövuori. The Finn, urheilutähtien luottomies", kus räägib muuhulgas NBA tähtede suhetest naistega.

"See on uskumatu, kuidas kuulsus mõjutab seal naiste suhtumist meestesse," kirjutab Yrjövuori. "East ja klassist hoolimata. Seda oli väga lõbus vaadata. Õnneks oskasin vaid naerda ja seda kõrvalt jälgida. Ütleme nii, et tüdrukud teadsid, millal poisid linna tulid."

"Ühel mängijal oli telefonis kaust sadade naiste piltidega, kust ta valis endale sobiva vastavalt mängupaigale. Ühe linna kohta oli naisi sadu, kokku tuhandeid. Teine mängija võis valida kuus naist korraga, kes teda magamistuppa saatsid."