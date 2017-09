Iga korvpallisõber teab, et ookeanitaguses liigas NBA suhtutakse jooksu-reeglisse leebemalt kui Euroopas. Ent alljärgnev video on ikkagi liig, mis liig! Täiesti arusaamatu, mida kohtunikud mõtlesid, et need momendid vilistamata jätsid.

Korvpallivõõramatele kodanikele olgu öeldud, et viskele minnes tohib pall käes astuda maksimaalselt kaks sammu. Kui mängija hakkab põrgatama, siis peab ta palli käest laskma enne, kui tugijalg tõuseb.