Jalgpalli vaatavad kõik ikka selleks, et näha väravaid. See on mängu parim osa ning mida ilusam tabamus on, seda rahulolevamad oleme.

Iga aasta teeb FIFA poolt ekspertidest koostatud paneel raskeid valikuid, et aasta lõpuks jätta sõelale kümme iluväravat, mille seast saad just sina teha selle valiku, kelle tabamus valitakse tänavuse aasta kauneimaks väravaks.

Hääletada saad SIIN.