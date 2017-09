Liverpooli jalgpallimeeskond läheb täna Inglismaa kõrgliigas vastamisi tunamulluse riigi meistri Leicesteriga, kellelt nädala keskel liigakarikas 0:2 kaotus vastu võeti.

Kuigi alles neljapäeval ilmus Briti meedias uudis, et kaht põhimeest Joel Matipi ja Dejan Lovrenit kimbutab vigastus, moodustab just nimetatud duo täna Liverpooli keskkaitsepaari. Nädala keskel pidid mõlemad mehed paar treeningut vahele jätma, kuid nähtavasti on praeguseks traumadest võitu saadud.

Ragnar Klavan alustab tänast mängu vahetusmeestepingilt.