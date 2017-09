"Tänast mängu sai jah televiisori vahendusel vaadatud," sõnas Raadik pärast mängu Õhtulehele. "Mind vaevab siin juba kaks nädalat säärelihas, kus on väike mikrorebend. Tegelikult on juba vana külaline, ka EMil sai sellega mängitud, kuid nüüd hooaja alguseks Soome tulles sai siin tehtud üks sõprusturniir, kus asi rohkem tunda andis."

Mullu liigas kolmanda koha teeninud meeskond on tuumiku suures plaanis samaks jätnud. Kui esmapilgul peaks see uudis tähendama, et sama suur koorem langeb ka Raadiku õlgadele, siis automaatselt nii see pole.

"Hooaja vahetusel toimus treeneritepingil muudatusi ja päris nii pole, et kõik on teada," lausus Raadik. "Pole kunagi mõelnud, et see koht on nüüd minu. Nüüd tuleb täpselt samamoodi treeningutel endast maksimum anda ja näidata, et kuulun põhikoosseisu."

Üks Sampo uutest liikmetest on vanast ajast meie vollesõbralegi tuttav Enderwin Herrera. Aastatel 2009-2010 Tartu Pere Leiva koosseisu kuulunud venezuelalane on pärast kaht Kokkola Tiigrites veedetud aastat taas tee Sampo klubi juurde leidnud. Muuseas, Herrera valiti juba kümme aastat tagasi Soome meistriliiga kõige kasulikumaks mängijaks.