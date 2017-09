Suurbritannias toimunud rallipäeval astus publiku ette ka Ott Tänak, kes andis meeleoluka intervjuu. Muuhulgas tuli jutuks isaroll ja eestlase tulevik. Teatavast pole selge, kas Tänak jätkab järgmisel hooajal M-Spordis või liitub mõne teheasetiimiga.

“Saan vaid öelda, et käimas on palju läbirääkimisi,” vastas Tänak tulevikku puudutavale küsimusele. Küsija üllatus ja palus Tänakul oma sõnu kinnitatada. “Muidugi. Inimesed räägivad erinevaid jutte, eriti sina!” torkas Tänak vastu. Järgnes naerupahvakas.

Kuna intervjuu toimus M-Spordi ja selle juhi Malcolm Wilsoni kodumaal, siis uuriti Tänakult, kas ta oleks oma praeguses tiimis jätkates õnnelik. “Kinnitan, et ka Malcolm näeb kõvasti vaeva, ta on suurepärane inimene. Kui võrrelda samuti pingutusi tegevaid tehasemeeskondi ja Malcolmit, siis suudab ta oma rahakoti toel teha tänavu isegi paremat tööd kui teised. Ta on suur mees, kellel on suur süda.”