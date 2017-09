Maratoonar Kaia Lepik jooksis täna Berliini maratonil isikliku rekordi (2:47.49) ja saavutas naiste arvestuses 29. koha, mis on ühtlasi Eesti tänavuse hooaja parim tulemus.

Eesti kõigi aegade edetabelis kerkis Lepik kümnendale kohale. Tema varasem tippmark oli kevadel Pariisi maratonil joostud 2:54.19.

Naiste arvestuses võitis maratoni keenialanna Gladys Cherono, kes läbis distantsi 2:20.23ga. Meestest läks võit maailmarekordit püüdnud keenialasele Eliud Kipchogele, kes lõpetas ajaga 2:03.32. Seega jäi tal kõigi aegade tippmargist puudu vaid 35 sekundit.

Because he hasn't run enough yet, @EliudKipchoge runs down the course and back again to thank the fans lining the streets at #berlinmarathon pic.twitter.com/CDngmZwPK6