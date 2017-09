Alba Fehérvár ehk Ungari kunagise pealinna Székesfehérvári esindusklubi on viiekordne Ungari meister (1998-2000, 2013, 2017). Viimased kaks tiitlit võideti kogu karjääri nii mängija kui treenerina Ungaris veetnud Branislav Dzunici juhendamisel.Dzunicil on nii Serbia kui Ungari kodakondsus.

Valitsev Eesti korvpallimeister Kalev/Cramo kohtub täna kell 17 Kalevi spordihallis Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri teise ringi avamatšis ungarlaste Székesfehérvári Albaga. Saame tuttavaks, millise meeskonnaga on tegemist.

Sel kuul on Alba pidanud hulga kontrollmänge, millest suurem osa on võidetud (näiteks Bratislava Interit, Tšehhi klubi Pardubicet ja mõnda kodust konkurenti), samas on saadud ka üsna üllatavaid kaotusi.