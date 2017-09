Täna Lõuna-Eesti teedel sõidetud Tartu rattamaratoni üks tõmbenumbreid oli kahtlemata Astana profiklubis sõitev Tanel Kangert, kes naasis pärast neli kuud kestnud võistluspausi rattaradadele.

Giro d'Italia suurtuuril rängalt kukkunud ja küünarliigese murdnud Kangert pole saanud veel täie mahviga treenida. Pealegi pole metsa- ja kruusateedel sõitmine tema trump ja nii ei saa 37. koha üle imestada.

"Kukkusin juba seitsmendal või kaheksandal kilomeetril, aga see oli puhtalt oma rumalusest. Tulin siia vale seadistusega rattaga - mõtlesin, et tuleb vana hea kõrgete kiirustega kruusaralli, aga tegelikult olid ainult mudaaugud. Muidu polnud häda midagi, valus ei olnud. Lihased on muidugi valusad, aga see ei ole midagi erilist," rääkis Kangert pärast lõpujoone ületamist.

"Mul oli enne starti ekstra närv sees, sest ma ei teadnud, kuidas mu keha vastu peab, mis mu käed ütlevad ja kuidas ma üldse lõpuni jõuan. See oli selge, et kuidagi ikka vastu pean, aga ma ei teadnud, kui hästi. Kõigile küsimustele võib linnukese taha panna - korras!" lisas ta.