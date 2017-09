2. Milline on seis enne kordusmängu?

Nii ja naa. Kahtlemata on väike eelis sellel meeskonnal, kes teist kohtumist kodusaalis mängib. Nii oligi kalevlaste ülesanne täna kodusaalist kaasa saada võimalikult suur puhver. Arvestades, et kolmandal veerandajal oli Cramo kaotusseis 15 punkti, siis igasugune võit kulub marjaks ära. Seitsmepunktiline edu pole üleliia turvaline. Edasipääs otsustatakse teisipäeval Ungaris ja stardipositsioon on suhteliselt võrdne.

3. Kas Kalevi spordihallis on mõnusam melu kui Saku suurhallis?

Kindlasti, aga võiks veel enamgi olla. Kalevi spordihall ei tulnud tänaseks kohtumiseks küll päris täis, kuid võrreldes Saku suurhalliga on õhkkond tunduvalt elavam. Küll aga oli publik suhteliselt vaoshoitud, mis aga mängu edenedes veidi paremaks läks. Tuletame meelde, et hooaja algus on veel nii meeskonnal kui ka fännidel. Siit on hea edasi minna!

4. Kes oli Kalevi parim?

Janari Jõesaare energia oli Kalevi rünnakutel äärmiselt oluline. Tagamängija võttis julgelt ette ning lõpetas olukordi nii efektselt kui ka efektiivselt. Kolmanda veerandaja rasketel hetkedel oli tema üks peategelasi. Tema viis järjestikust punkti aitasid kalevlased viimasele veerandajale - tähtis just emotsionaalses plaanis - eduseisus. Kokku Jõesaare arvele üleplatsimehena 22 punkti, lisaks 9 lauapalli. On näha, et noore mehe silmad põlevad ja ta soovib end Cramos korralikult pildile mängida.

5. Mida järgmises mängus parandada?

Kaitsemängu. Probleem, mis kalevlastel kerkis esile eelkõige Karpošiga mängu teisel poolajal võeti kaasa ka tänasesse. Eelkõige jäädi taas hätta üks-üks kaitsega, misjärel vastaste tagumised läbimurdele pääsesid ja kas ise lahendasid või kaaslase leidsid.

Õnneks saadi kolmanda veerandaja keskpaigast ungarlased pidama. Suuremas plaanis peaks muretsemiseks veidi põhjust olema, sest peamine kitsaskoht on just individuaalne kaitsemäng, meeskondlikku nüridust on hooaja alguse kohta isegi suhteliselt vähe. Küll aga on teada, et kalevlased on võimelised paremini toimetama. Usume, et asi läheb mäng-mängult paremaks.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Lisame kommentaarid esimesel võimalusel.

7. Mis saab edasi?