Peatreeneri arvates sai algviisik hästi mängu kontrolli alla. "Punkte tuli, laud oli kontrolli all ja vastane ei saanud kergeid korve," rääkis ta. Küll aga muutus mängupilt pingilt sekkunud meestega. "Vahetustega läks rütm sassi ja vastased said kuidagi imelikke korve."

"Kolmandal veerandajal oli täiesti vastupidine olukord," arutles loots. "Algkooseis ei saanud hästi hakkama, aga varumehed said. Väga head viimased 15 minutit. Mäng oli siis juba kindlalt meie kontrolli all."

Kas seitsmepunktiline edu on teisipäevaks piisav? "See on parem, kui minna miinuses või viigis," arvas Varrak. "Pluss seitse on hea, aga kui vastane saab rongi sõitma, siis pole see ikkagi eriti suur vahe."