Soome jalgpalliliigas mängis tähtsat rolli Eesti koondislane Ats Purje, kes alitas Kuopio Palloseural alistada Helsingi IFK 3:2.

Kuopio oli koduväljakul taga 1:2, kui Purje andis söödu kümmekond minutit varem vahetusest sekkunud Fuad Gbolahan Salamile, kes saatis palli vastaste väravavõrku. 84. minutil lõi Kuopio ka võiduvärava, veel neli minutit hiljem vahetati oma töö teinud Purje välja.

Võiduga jõudis Kuopio järele täna viigiga leppinud FC Lahtile, mõlemal on 28 mängust 46 punkti ja jagatakse teist kohta. Tõsi, Lahti väravate vahe on parem. Kindel liider on Helsingi JK, kelle edu järgmiste ees on juba 15 punkti.