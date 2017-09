Siis läks mänguks! Albal õnnestus nõelata 13:0 spurdiga ja pääseda 15ga juhtima. See mõjus Kalevile justkui äratuskellana ning kummalise veerandaja lõpuks oldi omakorda ühega ees. Otsustavat neljandikku kodumeeskond juba kontrollis ning Kristjan Kanguri viimase sekundi kolmesega teeniti endale teisipäevaks seitsmepunktiline edu.

Kalevlased alustasid kohtumist hästi, kui said oma rünnaku kohe ladusalt. Avaveerand võidetigi, kuid poolajaks said väikese 42:40 edu külalised.

Kuigi peetud on vaid kolm ametlikku mängu, siis on peatreener Alar Varrakul välja kujunenud mängijad, keda ta kasutab. Täpsemalt öeldes on välja joonistunud kaks koosseisu, kes suhteliselt võrdselt mänguaega teenivad.

Algviisik on senini olnud: Sten-Timmu Sokk, Janari Jõesaar, Erik Keedus, Bojan Subotic ja Thomas van der Mars. Teise koosseisu moodustavad: Branko Mirkovic, Martynas Mažeika, Kristjan Kangur ja Cedric Simmons ning kaht viisikut on n-ö ühendamas Jõesaar või Keedus. Vahelduva eduga saab võimaluse ka Martin Dorbek.

Varrak sõnutsi ongi mänguplaan selline olema pidanud. „Eks see on trennides välja kujunenud,“ tõdes ta. „Näiteks Kangur ja Simmons klapivad omavahel väga hästi.“

Kui mulluse hooaja lõpus olid palju koos väljakul mängujuhid Mirkovic ja Sokk, siis tänavu seda juhtunud pole. Selleks puudub lihtsalt vajadus. „Meil on niivõrd ühtlane koosseis, et saame päris palju vahetada,“ arutles Varrak.

Eilses kohtumises tabas peatreener end aga vastuoluliselt olukorrast. „Algviisik alustas kohtumist väga hästi. Kontroll oli meie käes. Punkte tuli ja laud oli hästi käes. Vastane ei saanud kergeid korve,“ rääkis loots ja lisas, „vahetustega läks aga rütm sassi.“

Teisel poolajal aga olukord muutus. „Algkoosseis ei saanud hakkama, aga varumehed said,“ vaagis Varrak mõõnast üle saamist. „Väga head viimased 15 minutit. Mäng oli siis meie kontrolli all.“

Nüüd ongi juhendaja lõhkise küna ees - kas jätkata samamoodi kahe koosseisuga või kompotti veidi segada? Selge, et ühes viisikus on kogemust ja vanust tunduvalt rohkem. „Eks need asjad tuleb läbi mõelda ja vastavad otsused teha,“ ei salanud Varrak, et muutuseid võib tulla.

Tähtis on meeles pidada, et siiani pole veel minutitki mänginud tagamees Gregor Arbet. Samuti soovib end rotatsiooni mängida meeskonnast eemal viibinud keskmängija Matthias Tass.

Hullumeelne graafik

Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniir jätkub juba homme, kui Kalev sõidab korduskohtumiseks Szekesfehervari. Seega kaheksa päeva jooksul peetakse neli kohtumist. Lisades juurde edasi-tagasi lennud Makedooniasse ja Ungarisse, siis üleliia lilleline korvpallurite elu just pole.

„Ega kellelegi kurtma pole ka minna. See ongi meie töö,“ tõdes Kalevi eakaim mängumees 34aastane Kristjan Kangur, kelle põlved mängujärgselt jääkottidesse mässiti. „Pingutame hambad ristis ja mängime.“

Kui edu peaks jätkuma, tuleb veel kaks kohtumist pidada: 29. septembril ja 3. oktoobril. See tähendaks kuut mängu 15 päevaga.

Et kolmandasse ehk viimasesse eelringi pääseda, tuleb aga Ungarist naasta vähemalt väiksema kaotusega kui seitse punkti. Kas edu on piisav? „Parem kui minna miinusega või viigiseisus,“ nentis Varrak. „Pluss seitse on hea, aga kui vastane saab oma rongi veerema, siis pole see suur vahe.“

***

Janari Jõesaarel on käsil läbimurdehooaeg?

Kalev/Cramoga sel hooajal liitunud Janari Jõesaar on meeskonda hästi sulandunud ning esimestes mängudes tõusnud üheks rünnakuliidriks. Eilses kohtumises tõi ta üleplatsimehena 22 punkti.

„Ta on väga tubli olnud. Täna (eile - toim.) tõusis eriti hästi esile. Kindlalt parim mees platsil,“ kiitis Kristjan Kangur 23aastast meeskonnakaaslast. Kusjuures nii mõnedki on Jõesaart võrrelnud noore Kanguriga, kes tolles eas samuti atleetlikkusega silma paistis.

Janari Jõesaar. (Alar Truu)

Kangur ei salga, et teatud sarnasusi võib tõepoolest leida, kuid liiga kõrgele pilvedesse ei tasu veel tõusta. „Kolme mängu põhjal ei saa liialt ennatlike järeldusi teha,“ märkis ta.