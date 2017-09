Eesti parim käsipallur Mait Patrail oli aidanud oma koduklubil Hannover-Burgdorfil võita Saksamaa meistriliigas viis esimest mängu, kuid pidi täna seljavalu tõttu eemale jääma - tulemuseks võõrsil 23:25 kaotus Leipzigile.

Dener Jaanimaa viskas Melsungeni kasuks 3 väravat, kuid meeskonnal tuli kodusaalis ikkagi võtta vastu 25:30 kaotus soosikute sekka kuuluvalt Flensburg-Handewittilt.

Hannover jätkab kuuest mängust kogutud 10 punktiga tabelijuhina, kuid kaotuspunktide mõttes tõusis ainujuhtijaks Berliini Füschse, kel on neljast mängust täisedu, 8 punkti. Rhein-Neckar Löwen on 8 punkti saanud kokku viie mänguga. Melsungenil on 7 punkti kuuest mängust ja 8. koht.