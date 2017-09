Nagu arvata võis, läks pärast nädal tagasi lõppenud Euroopa meistrivõistlusi lahti kõva poleemika teemal "millised korvpallurid saavad novembrist osaleda MM-valilkturniiril?". Küsimus on eelkõige Euroliigas, kuid omad "agad" on ka Eesti koondisel.

Nimelt mängib Rain Veideman Itaalia ja Rait-Riivo Laane Kreeka esiliigas. Need sarjad ei tee MM-mängude ajal pausi sisse, sest ükski oma riigi koondislane neis ei mängi. Nõnda langebki korra novembris ja korra veebruaris Udine ja Pireuse Ethnikose mängupäev kas täielikult või peaaegu kokku Eesti koondise omaga.

Ehk mehed tuleb koondise tarvis vabaks küsida. Korvpalliliidu peasekretäri Keio Kuhi sõnul ei alustata läbirääkimisi enne, kui koondise peatreener saab ametlikult paika ja esitab koondise kandidaatide nimekirja. On selge, et sinna mahuvad jätkuvalt nii Veideman kui ka Laane, seda enam, et eeldatavalt jätkab pealikuna Tiit Sokk.

Väljaanne Messaggero Veneto - mille kõiki klubiteemalisi kirjatöid jagatakse ka Udine Facebooki küljel - kirjutas hooaja eel pikemalt Veidemanist. Klubi tundis varjamatut uhkust Veidemani olulise panuse eest Eesti koondise edusse augustis - MMi eelvaliksarjas võideti teatavasti oma alagrupp. Nüüd kirjutati nagu muuseas, et Eesti koondis jätkab MM-sarja mängudega Iisraeli, Suurbritannia ja Kreeka vastu ning loeti üles mängupäevad. Ja ei ühtegi viidet sellele, et novembris ja veebruaris peetavad kohtumised segaksid klubi tegemisi.

Kas see tähendab, et Udines võetakse täiesti enesestmõistetavalt Veidemani liitumist koondisega? Tore oleks, ehkki võib eeldada, et ka läbirääkimistel jõutaks eestlastele positiivse lahenduseni - Veideman teenis eelmise hooaja lõpus lühikese ajaga ära Udine korvpallikogukonna suure austuse.