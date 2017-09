Eestlasest ameerika jalgpallur Margus Hunt maitses tänavusel NFLi põhihooajal esmakordselt võidurõõmu, kui tema koduklubi Indianapolis Colts alistas kodus 31:28 Cleveland Brownsi. Poolajaks oldi ees 28:14, siis tegid vastased vahe sisuliselt tasa, aga Coltsi õnneks sai ennem aega otsa.

Hunt teenis korralikult mänguaega ja sai kaitses käe vahele ühele vastaste söödule. Hooaega kahe kindla kaotusega alustanud Coltsi jaoks oli tegu kohustusliku võiduga, sest Brownsi asetatakse NFLi kehvikute hulka.

USA meedia keskendus mängust enamgi pallurite käitumisele USA hümni ajal. Teatavasti on USA spordiavalikkus tagajalgadel, sest president Donald Trump ütles reedel, et hümni esitamise ajal põlvitavad atleedid tuleks vallandada.

Coltsi mängijad leppisid enne kohtumist kokku, et hümni ajal võetakse ühtsuse märgiks käest kinni. Kes tahab põlvitada, see põlvitagu. Lõpuks tegi seda üheksa mängijat. Hunt seisis püsti, aga toetas käed solidaarsuse märgiks tiimikaaslaste õlgadele.

"Tegemist on kõigi jaoks väga tundliku ja keerulise teemaga. Oluline on see, et oleme vennad ja teeme seda kõike koos. On tähtis, et näitame ühtsust ja toetame üksteist," ütles ta pärast matši telejaamale WHTR.