Viimastel aastatel maailma parima kahevõistleja tiitlit nautinud Johannes Rydzek on harjunud suusahüppetornist alla sõitma, aga nädalavahetusel võttis ta ette vastupidise teekonna.

Ja mitte niisama, vaid aja peale! Rehvifirma Continental ja sporditarvete gigant Adidas panid Oberstdorfi lennumäele püsti 50 meetri pikkuse sprindiraja, mille tõusunurk oli igas punktis vähemalt 37 kraadi.

Kuuekordne maailmameister võttis mõõtu parkuurija Alexander Schaueriga. Kumb peale jäi, kanti Guinnessi rekordite raamatusse. Rydzek läbis distantsi 27,67 sekundiga ja seega sai temast läbi aegade kõige järsema sprindiraja läbinud inimene. Schauer jäi talle alla nelja sekundiga.

"Tegemist on väga ägeda tulemusega ja mul on suur au, et minu nimi on nüüd raamatus. Viimased kümme meetrit olid uskumatult rasked. Õnneks oli tossude haare piisavalt hea," ütles Rydzek Rahvusvahelisele suusaliidule.