Endine sumomaadleja Kaido Höövelson, võitlejanimega Baruto, astub Jaapanis esimest korda teatrilavale.

Jaapanis ülipopulaarse Höövelsoni praegune suurprojekt on 30. septembrist 8. novembrini Tokyo ja Kyōto suurtel teatrilavadel etenduv "Roheline Miil" - algselt Stephen Kingi samanimelise romaani ainetel vändatud filmist tehtud tükk. On vaid üks tegelane, keda kahemeetrine vägilane seal mängida võiks - loomulikult topeltmõrva eest surmamõistetud John Coffey, heasüdamlik hiiglasest lihasmägi, kes tegelikult millekski nii julmaks, nagu talle süüks on pandud, võimeline polegi.

"Teatrinäitlejana teen debüüdi, aga eks mul neid draama- ja mängufilme, kus ma üles olen astunud, on ikka olnud," ütles Höövelson, kes plaanib pärast teatriprojekti pikemalt Eestisse puhkama tulla.

