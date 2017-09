Nädalavahetusel peeti Tallinnas segapaaride curlingu Champions Touri etapp, kus võidu jätsid koju Marie Turmann ja Harri Lill. Tegemist oli ajaloos esimese korraga, kui eestlased niisugusel võistlusel võidu võtsid!

Curling jõudis Maarjamaale 16 aastat tagasi, kolm aastat pärast selle debüüti taliolümpiamängude ametliku ala staatuses. Eestlased on läbi löönud just segapaarismängus, kus mitu paari on jõudnud maailmameistrivõistlustel kaheksa parema hulka. Eelmisel aastal seda suutnud Turmann ja Lill mängisid nüüd koduvõistlusel üle suisa valitsevad maailmameistrid.

Kevadel Kanadas maailma parimateks kroonitud šveitslased Perret-Rios pidid poolfinaalis tunnistama Eesti duo 10:8 paremust. Finaalis said Turmann ja Lill 9:7 jagu teisest Šveitsi esindusest Barbezat-Perret.



"Kõige rohkem heameelt teeb ikkagi poolfinaali võit valitsevate maailmameistrite üle. Pidime selle nimel mängima oma turniiri parimat curlingut. Kuigi meil polnud lisavoorus viimase kivi eelist, õnnestus seal mängu kontrollida. Samas jagus ka sportlikku õnne, sest vastasel oli viimane sõna," kommenteeris Harri Lill. "Finaalis õnnestus teha vigade parandus, sest turniiri esimeses mängus olime Barbezat'le ja Perret'le alla jäänud," lisas ta.

Viimati nimetatud šveitslased olid poolfinaalis saanud jagu teisest Tallinnas osalenud Pyeongchangi olümpial võistlema hakkavast paarist Kauste-Rantamäki (Soome).

Turmann ja Lill olid mõne nädala eest võitnud ka Uus-Meremaal peetud kõrgetasemelise turniiri. Olümpiale Eesti segapaar kahjuks ei pääsenud. Turmann - Lill pidid eelmisel hooajal tunnistama nii Eesti meistrivõistlustel kui ka MMi katsevõistlusel Maile Mölderi ja Harri isa Erkki Lille paremust. Kuid MMilt ei õnnestunud Mölderil ja Lillel olümpiapiletit tuua.