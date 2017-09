Nüüd ongi välja tuldud uue kavaga, mille kohaselt ei kannataks Euroliiga mänguvoor. Nimelt pakub FIBA välja, et ühe nädala jooksul peetaks nii klubikohtumine kui ka rahvusesinduse mäng.

Teine koondiseaken tuleva aasta veebruaris

Teisipäeval 20. veebruaril Euroliiga kohtumised.

Kolmapäeval 21. veebruaril reisivad mängijad koondiste juurde.

Neljapäeval 22. veebruaril rahvuskoondise treening.

Reedel 23. veebruaril esimene kvalifikatsioonimäng.

Pühapäeval-esmaspäeval 25. ja 26. veebruaril teine kvalifikatsioonimäng.

Teisipäeval 27. novembril reisivad mängijad tagasi klubide juurde.

Euroliiga jaoks tähendaks see vaid seda, et neljapäevased-reedesed mängud tuleks tuua teisipäeva peale. Küll aga tähendaks säärane tihe graafik, et palluritel tuleks vähem kui nädala jooksul pidada kolm kohtumist.