Elu esimesel täispikal triatlonil osalenud eestlanna Maria Jänese finišeeris Ironman Emilia-Romagnal suurepärase ajaga 10:17.29 ning kvalifitseerus järgmise aasta täispika triatloni maailmameistrivõistlustele, Hawaii Ironmanile.

Naiste üldarvestuses lõpetas 30aastane Jänese Itaalias toimunud võistluse 18. kohaga, oma vanuseklassis oli ta teine. 3,8 km ujumisosa läbis ta ajaga 1:06.16, rattasõidu (180 km) 5:31.12 ja 42,2 km jooksumaratoni 3:28.44. Koos vahetusalades toimetamisega tuli Jänese koguajaks 10:17.29, teatab triatlon.ee.



Läbi aegade on Jänesest täispikal distantsil eestlannadest kiirem olnud vaid Alma Sarapuu, seda aastatel 2010 ja 2011 Challange Rothi võistlusel. Sarapuu on eestlannadest ainsana suutnud alistada ka 10 tunni piiri (9:41.42).



Suurepärane tulemus tagas Jänesele ühtlasi koha järgmise aasta Hawaii Ironmanile. Viimati osales eestlannadest triatlonimaailma mainekaimal jõuproovil Liis Toomingas, aastanumbriks oli siis 2006.



Spordiklubi Jooksupartner esindav Jänese hakkas isa ja venna eeskujul triatlonidel võistlema nelja aasta eest, varasemalt tegeles ta peaasjalikult pikamaajooksuga. Senine parim tulemus triatloniradadelt pärineb Jänesel augustikuiselt Ironman 70.3 Otepäält, kus ta eestlannadest finišeeris esimesena.



Tänavu on Jänese treeninud Margus Pirksaare ja Marko Alberti nõuannete järgi.